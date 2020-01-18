Арестован устроивший стрельбу в суде Новокузнецка

Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу мужчину, подозреваемому в покушении на двойное убийство в мировом суде 16 января. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 марта», — говорится в сообщении.

Ранее местные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК России (покушение на убийство двух лиц). Обвинение мужчине еще не предъявлено.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

— Устранил свидетеля: мужчина открыл огонь в суде в Новокузнецке

— Бастрыкин направил криминалистов в Новокузнецк после стрельбы в суде