Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию

Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Паршиной, похолодание начнется в четверг, 23 января. До конца недели температура днем будет держаться в диапазоне от -1℃ до -6℃, ночью в диапазоне от -3℃ до -8℃.

Продолжительность похолодания на данный момент не установлена.

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