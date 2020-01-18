Прокуратура начала проверку по факту возгорания двигателя самолета в Новосибирске
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Транспортная прокуратура Новосибирска инициировала проверку по факту возгорания двигателя самолета в аэропорту города, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что двигатель самолета, выполнявшего рейс из Новосибирска в Камрань, загорелся перед взлетом.
На борту судна находились 200 пассажиров, они были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
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