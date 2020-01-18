В Москве в субботу ожидается до +2°C и туман
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В субботу, 18 января, в российской столице будет облачная погода и туман, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Синоптики рассказали, что днем температура воздуха будет варьироваться от 0°C до +2°C. Осадков не прогнозируется. Местами возможен туман. Ветер юго-западных направлений до 9 м/с.
Давление составит 755 мм. рт. ст.
Ночью температура опустится до -2°C.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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