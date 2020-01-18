Умерла профессор МГУ и искусствовед Ольга Попова

Скончалась в возрасте 81 года профессор исторического факультета МГУ им. Ломоносова Ольга Попова. Об этом говорится на сайте факультета.

Как рассказал декан факультета, искусствовед умерла 16 января.

Отмечается, что Попова более 50 лет читала лекции в вузе. Она также исследовала византийские и древнерусские иллюстрированные рукописи, иконы, мозаики и фрески. Попова за время работы написала более сотни научных трудов и десять монографий.

«Преподавательская работа была главным делом ее жизни... Ее душевное тепло, отзывчивость, сердечность не оставляли равнодушным никого из тех, кто с ней встречался», — подчеркивается в сообщении.

Причины смерти и другие подробности случившегося не уточняются.