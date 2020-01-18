Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области
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В Новосибирской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на филиал Единой Геофизической службы РАН.
Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 01.17 по местному времени на юге региона недалеко от города Искитим (в 27 км).
Как рассказали в службе, интенсивность землетрясения в эпицентре было равно 3,5 баллам по шкале MSK-64.
Подробностей о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее в РАН предупреждали, что в этой зоне возможны подземные толчки из-за интенсивных горных работ.
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