Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области

В Новосибирской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на филиал Единой Геофизической службы РАН.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 01.17 по местному времени на юге региона недалеко от города Искитим (в 27 км).

Как рассказали в службе, интенсивность землетрясения в эпицентре было равно 3,5 баллам по шкале MSK-64.

Подробностей о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в РАН предупреждали, что в этой зоне возможны подземные толчки из-за интенсивных горных работ.

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