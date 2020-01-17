Московский школьник избил учительницу из-за наушников

В Москве школьник избил 61-летнюю преподавательницу физики. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что инцидент случился после того, как учительница сделала замечание 15-летнему подростку. Женщина заявила ученику, что тот слушал музыку на уроке. Потом она попыталась вытащить наушник из его уха, но он при этом порвался.

Согласно имеющейся информации, после этого восьмиклассник нанес несколько ударов учительнице и устроил погром в классе.

«У неё начала течь кровь, их разняли, после чего он начал буянить. Орал: «Ты мне... за эти наушники заплатишь», — рассказала об инциденте одноклассница дебошира.

Как стало известно, учительницу уже положили в больницу с рассечением кожи головы.

По данному факту следствие осуществляет проверку.

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