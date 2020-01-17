Бывший мэр Калининграда впал в кому

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы, после чего впал в кому. Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на бывшего пресс-секретаря городской администрации Лидию Пименову.

Как уточняется, инцидент случился 5 января.

«Состояние такое, что не позволяет сейчас провести его транспортировку в другое лечебное учреждение», — рассказала Пименова.

При этом она сообщила, что не знает, что именно случилось с бывшим градоначальником.

Как известно, Савенко занимал пост мэра Калининграда с 1998 по 2007 годы.