В аэропорту Шереметьево заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

«Да, некоторые» — ответил он на вопрос, заработали ли уже курилки.

Закон, возвращающий курилки в здания аэропортов, был принят в конце прошлого года. Ранее в связи с принятием «антитабачного закона» запретили курить, в частности в поездах, на вокзалах, а также в аэропортах. С июля 2013 года в России действовал запрет на курение на территории аэропортов.

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