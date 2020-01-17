Три ребенка пострадали при стрельбе у парикмахерской в Чикаго

Возле парикмахерской в Чикаго неизвестные открыл стрельбу. Об этом сообщает WGN9.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек, среди них трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет.

По данным полиции, огонь открыли двое неизвестных в дверях барбершопа Gotcha Faded.

Уточняется, что проводятся поиски злоумышленников. Их мотивы остаются неизвестны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка

— В Миннесоте при стрельбе погиб человек

— Человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре в США