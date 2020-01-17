Три ребенка пострадали при стрельбе у парикмахерской в Чикаго
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Возле парикмахерской в Чикаго неизвестные открыл стрельбу. Об этом сообщает WGN9.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек, среди них трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет.
По данным полиции, огонь открыли двое неизвестных в дверях барбершопа Gotcha Faded.
Уточняется, что проводятся поиски злоумышленников. Их мотивы остаются неизвестны.
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