Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
close
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5, которое ощущалось у берегов острова Камчатка. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.
Отмечается, что в результате подземных толчков не было обрушений зданий, никто из людей также не пострадал.
Уточняется, что центр землетрясения находился в 120 км от Петропавловск-Камчатского.
Кроме того, угроза цунами также не была объявлена.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Два землетрясения зарегистрировано в Кузбассе в ночь на 12 января
— Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки