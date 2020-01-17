Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5, которое ощущалось у берегов острова Камчатка. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Отмечается, что в результате подземных толчков не было обрушений зданий, никто из людей также не пострадал.

Уточняется, что центр землетрясения находился в 120 км от Петропавловск-Камчатского.

Кроме того, угроза цунами также не была объявлена.

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