В Татарстане СК возбудил дело о домогательствах физрука к детдомовцам

Эксклюзив

В Татарстане Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении преподавателя физкультуры детдома «Акчарлак» после того, как в сети появилось видео, где дети рассказывают о домогательствах с его стороны. Об этом «Газете.Ru» сообщила автор ролика и мать одной из воспитанниц Екатерина Сафина.

Она рассказала, что в среду, 15 января, в приюте проводил проверку СК. Правоохранители опросили всех сотрудников и детей, а также саму Сафину. В ходе беседы следователь раскрыл женщине детали проверки.

«После проверки в отношении этого «Марсель абый» было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Они доказали, до восьми утра там Следственный комитет работал», — рассказала собеседница издания.

Ранее сообщалось, что воспитанницы детского дома под Казанью в возрасте от 10 до 13 лет пожаловались на домогательства со стороны учителя физкультуры. Они рассказали, что Марсель Хасанов, которого дети называли «Марсель абый», регулярно трогал их за интимные места под предлогом игры или массажа и не остановился даже после того, как об этом стало известно руководству учреждения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Предлагал массаж»: как физрук домогался детдомовцев