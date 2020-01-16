На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Верховная Рада Украины 16 января приняла законопроект, ограничивающий обучение на русском языке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

При этом, для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, языки которых входят в официальные языки ЕС, этот показатель составляет не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением объема (не менее 40% в девятом классе), а также не менее 60% при получении профильного среднего образования