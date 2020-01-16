Убившая клиентку юрист предстанет перед судом на Кубани

Юрист из Северского района Краснодарского края, которая убила клиентку, так как та догадалась о ее мошеннических планах, предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Женщина обвиняется в совершении убийства с целью скрыть свои мошеннические действия.

По версии следствия, юрист получила от пяти семей нотариальные доверенности на представление их интересов во всех судебных инстанциях и правоохранительных органах. Отмечается, что обвиняемая не намеревалась и не имела возможности исполнить взятые на себя обязанности.

Далее юрист сообщила обманутым семьям, что нужно получить различные документы из инстанций, а также передать судьям денежное вознаграждение чтобы те вынесли решение в пользу доверителей. Так, обвиняемая получила более 5 млн рублей.

«Одну из обманутых женщин, которая, осознав, что в отношении нее совершенно мошенничество, высказала намерения написать соответствующее заявление в правоохранительные органы… обвиняемая решила убить», — рассказали в прокуратуре.

В конце декабря 2018 года юрист вывезла 62-летнюю потерпевшую в лесополосу и убила ее молотом.

Обвиняемой грозит пожизненное лишение свободы.