Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Уголовное дело заведено по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что следственные действия по уголовному делу продолжаются при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.