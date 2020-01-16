Вильфанд высказался насчет связи теплой зимы и применения климатического оружия

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномально теплая зима не может вызвать климатических катастроф, таких как таяние вечной мерзлоты. Об этом пишет «Российская газета».

Он сказал, что сейчас температура на территории России превышает норму на 10-20°C, однако это не отражается на ледниках.

«Да, везде теплее положенного, но это не влияет на мерзлоту», — сказал он.

Он сказал, что гораздо опаснее было бы отставание температуры от нормы. На природе и экономике такое явление сказалось бы гораздо сильнее, а вот теплые зимы не принесут никакого вреда, считает эксперт.

Вильфанд напомнил, что существует конвенция ООН о запрете на использование климатического оружия. По его мнению, никакая из стран не станет его нарушать, поскольку неизвестно, как поведет себя климат при искусственном вмешательстве.

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