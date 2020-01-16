Учительница из Брянской области после ЛГБТ-скандала пожаловалась в полицию на мать ученика

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В Брянской области школьная учительница подала заявление в полицию на мать ученика, которая в соцсетях пожаловалась на ее нетрадиционную ориентацию. Об этом сама учительница рассказала в разговоре с «Газетой.Ru».

«Меня очень просили не общаться с прессой, намекнув на негативный отзыв, так сказать. Поэтому я в полиции, а как все там разрешиться, может быть дам какие-либо комментарии», – сказала собеседница «Газеты.Ru».

Она уточнила, что подала заявление в правоохранительные органы поскольку, по ее мнению, женщина нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни (статья 137 УК РФ).

Ранее в одной из городских групп в соцсетях появился пост, в котором женщина заявила преподаватель является человеком нетрадиционной ориентации. Женщина также обвинила учительницу в непрофессиональном поведении по отношению к ученикам. По ее словам, в устной беседе с администрацией школы учителя пообещали уволить.

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