В Иркутской области при пожаре в доме погибли двое детей
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В Иркутской области спасатели при тушении пожара в доме обнаружили тела двоих детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Пожар в доме в Зиминском районе произошел в среду, 15 января. При пожаре в помещении находились трое детей. Увидев возгорание, семилетний мальчик побежал к соседям за помощью.
При тушении пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и трехлетнего мальчика.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
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