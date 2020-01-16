В Иркутской области при пожаре в доме погибли двое детей

В Иркутской области спасатели при тушении пожара в доме обнаружили тела двоих детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Пожар в доме в Зиминском районе произошел в среду, 15 января. При пожаре в помещении находились трое детей. Увидев возгорание, семилетний мальчик побежал к соседям за помощью.

При тушении пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и трехлетнего мальчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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