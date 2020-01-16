Канада подключились к расследованию крушения украинского самолета в Тегеране

Специалисты из Канады посетили место крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, они планируют участвовать в расшифровке черных ящиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

В составе канадской делегации два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

Отмечается, что в четверг, 16 января. эксперты приступят к изучению обломков лайнера.

По словам министра транспорта Канады Марка Гарно, иранские власти пока не предоставили канадцам доступ к черным ящикам.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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