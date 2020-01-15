На Украине открылась вакансия обнимателя котов

В украинском городе Черкассы в одной из ветеринарных клиник открыли вакансию обнимателя котов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что на стационаре в клинике постоянно состоят около десятка уличных кошек и им не хватает внимания. Когда человек гладит кота, животное социализируется и меньше испытывает стресс.

В клинике сообщили, что будут рады любым посетителям, которые будут готовы уделить время котам. Основной критерий отбора для вакансии – любовь к животным и наличие свободного времени.

Также ветеринары добавили, что всем котам из стационара нужна постоянная семья.