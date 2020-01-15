Несколько вагонов со спецгрузом сошли с рельсов на Кубани
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В Краснодарском крае два вагона со специальным грузом сошли с рельсов на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщили в СУ СК.
Инцидент произошел 15 января. Один из вагонов после схода с рельсов перевернулся.
По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших и утечки груза нет.
В настоящее время СК проводит доследственную проверку. На место произошедшего находятся следователи.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.
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