Несколько вагонов со спецгрузом сошли с рельсов на Кубани

В Краснодарском крае два вагона со специальным грузом сошли с рельсов на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщили в СУ СК.

Инцидент произошел 15 января. Один из вагонов после схода с рельсов перевернулся.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших и утечки груза нет.

В настоящее время СК проводит доследственную проверку. На место произошедшего находятся следователи.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

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