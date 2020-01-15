В МВД рассказали подробности о взявшем в заложники девушку в Москва-Сити

В пресс-службе московского МВД прокомментировали данные о том, что мужчина с ножом взял в заложники девушку в одном из зданий Москва-Сити, передает РИА «Новости».

Как рассказали в ведомстве, в правоохранительные органы действительно поступил сигнал, что в здании на Пресненской набережной мужчина с предметом, похожий на нож, удерживал девушку.

Прибывшие на место полицейские освободили заложницу и задержали мужчину.

По данным МВД, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время с задержанным беседуют в ОМВД.

По данным Telegram-канал Baza, нападавшего зовут Виктор Крысин и он из Белоруссии. Несколько часов назад мужчина в офис «Международного Финансового центра» на 13-м этаже и взял в заложники одного из сотрудников.

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