В квартире в Москве обнаружили труп мальчика, которого хотела продать суррогатная мать

В одной из квартир Москвы следователи обнаружили труп новорожденного мальчика, которого суррогатная мать намеревалась отправить родителям. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, ребенок находился в квартире с няней. В доме было еще трое младенцев, рожденных суррогатной матерью.

Дети находились в квартире до тех пор, пока их биологические родители оформляли необходимые документы, в том числе для вывоза их за рубеж.

По данным следователей, мальчик умер в результате синдрома внезапной смерти новорожденного.

В настоящее время младенцы находятся в детской городской больнице. У юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, истребована вся необходимая документация, в том числе соответствующие лицензии и договоры на суррогатное материнство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и пп. «б,г,з» ч.2 ст.127.1 УК РФ (торговля людьми).