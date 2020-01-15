Россия поднялись в рейтинге лучших мировых стран

В 2020 году Россия улучшила свои позиции в рейтинге мировых стран по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report.

Страна смогла подняться на 23 место, опередив многие страны Восточной Европы. В 2019 году Россия в этом же рейтинге занимала 24-ю строчку.

Отмечается, что список лучших стран формируется за счет девяти показателей: туристическая привлекательность, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, отношение к гражданам (защита прав человека и т.д.), а также культурное влияние, историческое наследие, качество жизни, военные показатели и потенциал развития.

По данным журнала, за год российская сторона улучшила позиции в пунктах по развитию предпринимательства, туристической привлекательности, отношению к гражданам, открытости для бизнеса и качеству жизни.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней идут Канада, Япония, Германия и Австралия.