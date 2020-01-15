Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает агентство Fars.

После задержания автора планируется провести расследование, результаты которого впоследствии будут обнародованы.

Агентство не уточняет гражданство задержанного и другие данные.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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