СNN: 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы в Калифорнии

Стало известно о 60 пострадавших в результате сброса авиатоплива на ряд школ, которые находятся поблизости от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на инспектора департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шона Фергюсона.

По его данным, пострадали ученики школ. При этом в зоне, где было сброшено топливо, была только одна старшая школа и пять начальных.

Отмечается, что госпитализация никому не понадобилась.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших из-за сброса авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния.

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