Число получивших гражданство РФ украинцев выросло почти вдвое

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Руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила, что в 2019 году порядка 500 тысяч украинцев получили российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в 2018 году гражданами России стали 270 тысяч украинцев.

Таким образом, данный показатель увеличился почти вдвое.

«И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», — отметила Казакова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который наделяет жителей ДНР и ЛНР правом получать российское гражданство в упрощенном порядке.

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