Число пострадавших при взрыве на нефтехимическом заводе в Испании достигло 8
Уже восемь человек пострадали в результате взрыва и пожара на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона. Об этом сообщает Twitter службы экстренной медицинской помощи региона.
По имеющейся информации, у двух из них имеются серьезные ожоги.
Уточняется, что у этих пострадавших наблюдается критическое состояние.
Как сообщает служба, остальные пять пострадавших отделались легкими травмами, а у еще одного раненого зафиксировано состояние средней степени тяжести.
До этого стало известно об одном погибшем и шести пострадавших.
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