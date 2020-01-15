Число пострадавших при взрыве на нефтехимическом заводе в Испании достигло 8

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Уже восемь человек пострадали в результате взрыва и пожара на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона. Об этом сообщает Twitter службы экстренной медицинской помощи региона.

По имеющейся информации, у двух из них имеются серьезные ожоги.

Уточняется, что у этих пострадавших наблюдается критическое состояние.

Как сообщает служба, остальные пять пострадавших отделались легкими травмами, а у еще одного раненого зафиксировано состояние средней степени тяжести.

До этого стало известно об одном погибшем и шести пострадавших.

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