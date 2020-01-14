Следствие просит прекратить дело экс-начальника таможни Внуково и назначить штраф

Следователи просят суд остановить разбирательство по делу о экс-начальника таможни аэропорта Внуково генерал-майора Юрия Шебуняева. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в отношении бывшего главы таможни возбуждено дело о контрабанде товаров из Турции. Ранее он скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

Так сотрудники СК просят назначить Шебуняеву штраф, однако его размер не уточняется.

Кроме того, если Солнцевский суд откажет в этом запросе, дело будет направлено на составления обвинительного заключения.

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