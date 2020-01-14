В Петербурге насчитали 25 тысяч наркоманов и 10,5 тысяч геев

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о количестве геев и употребляющих наркотики жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что в северной столице насчитывается 10,5 тыс. геев, а также 25 тыс. человек, которые употребляют психо-активные вещества.

Соответствующее заявление глава комитета по здравоохранению сделал во время доклада о профилактике распространения ВИЧ-инфекции в городе. По мнению Лисовца, профилактику заболеваний следует вести в трех наиболее уязвимых группах, а именно «потребляющих инъекционные наркотики, занимающихся коммерческим сексом и вступающих в гомосексуальные отношения».

«Медианным значением размеров популяции мужчин, практикующих секс с мужчинами, является 0,18% от численности населения. По наркоманам медианное значение – 0,64% от общей численности населения», — пояснили в пресс-службе комитета.

Уточняется, что такая методика оценки количества представителей уязвимых групп используется с 2017 года.

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