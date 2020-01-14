РЖД предлагает в два раза увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах

«Российские железные дороги» (РЖД) предлагают в два раза увеличить штрафы за курение и распитие алкогольных напитков на вокзалах и в поездах, заявил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству. Об этом сообщает ТАСС.

РЖД выступили с предложением внести изменения в российский кодекс об административных правонарушениях. Увеличение штрафов за употребление алкоголя и курение в запрещенных местах позволит повысить уровень безопасности пассажиров, отметил Пегов.

Сейчас штрафы за курение и распитие алкогольных напитков в неположенных местах составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.

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