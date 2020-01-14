Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья
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Родители требуют уволить учительницу одной из школ Ульяновска за покупку нижнего белья, сообщает kp.ru.
Школьники увидели, как учительница выбирает себе бюстгальтер, и начали обсуждать нижнее белье преподавателя, заявила мать одной из учениц. Она раскритиковала учительницу за «показуху».
«Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики», — написала возмущенная мать в соцсетях.
Она выразила надежду, что директор школы заметит данную публикацию и уволит преподавателя.
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