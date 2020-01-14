Упрямая горная корова задержала поезд в час-пик у Глазго

Шотландская горная корова породы хайленд перекрыла железнодорожные пути в час-пик около Глазго, передает Sky News.

Животное отказывалось отходить с путей, поезду пришлось остановиться.

Сотрудникам поезда удалось отвести животное с помощью ведра еды.

Инцидент вызвал задержку поездов в обоих направлениях.

Отмечается, что корова сбежала из находящегося рядом заповедника.

Накануне пассажирский поезд из Ташкента в Москву задержался на 44 минуты из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда.

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