Упрямая горная корова задержала поезд в час-пик у Глазго
Шотландская горная корова породы хайленд перекрыла железнодорожные пути в час-пик около Глазго, передает Sky News.
Животное отказывалось отходить с путей, поезду пришлось остановиться.
Сотрудникам поезда удалось отвести животное с помощью ведра еды.
Инцидент вызвал задержку поездов в обоих направлениях.
Отмечается, что корова сбежала из находящегося рядом заповедника.
Накануне пассажирский поезд из Ташкента в Москву задержался на 44 минуты из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда.
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