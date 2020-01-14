Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Пассажирка поезда Симферополь - Москва в состоянии алкогольного опьянения вытолкнула свою девятимесячную дочь из купе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлану Кумалагову.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января.
36-летняя жительница Воронежа ехала в поезде со своим сожителем и двумя дочерьми — семи лет и девяти месяцев. Прибывая в пьяном виде, она схватила младшую девочку, унесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.
Действия матери попали на видео.
На следующей станции семью попросили покинуть поезд, после чего их направили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская.
Старшую девочку отвезли в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, младшую — в центральную больницу.
В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП России (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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