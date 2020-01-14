В Британии неизвестные на протяжении шести лет подбрасывали деньги жителям деревни

В деревне Блэкхолл-Колльери (графство Дарем) в Британии с 2014 года местные жители находили на видных местах крупные суммы денег, спустя шесть лет полиция выяснила, кто разбрасывался купюрами. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как оказалось, деньги подбрасывали два мецената, которые хотели помочь местным жителям.

Они рассказали полиции, что неожиданно получили крупную сумму и хотели бы поделиться ее с нуждающимися при условии сохранения анонимности.

В некоторых случаях благотворители стояли неподалеку и ждали, пока кто-нибудь заберет деньги.

С 2014 года пакеты с купюрами в Блэкхолл-Колльери находили не меньше 12 раз, общая сумма пожертвований составила 26 000 фунтов.

Однако законопослушные местные жители сдавали деньги в полицию.

В полиции Дарема сообщили, что после обнаружения владельцев пожертвований все найденные пакеты вернули тем, кто их нашел.