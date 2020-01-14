На калининградца завели дело о реабилитации нацизма в рассказе про Гитлера и Сталина

На жителя Калининграда Николая Горелова завели дело о реабилитации нацизма в его сатирическом рассказе, в котором руководитель СССР и фашистской Германии Иосиф Сталин и Адольф Гитлер говорят из ада. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как отмечается, 34-летний обвиняемый публиковал рассказы на своей странице в одной из соцсетей.

В декабре прошлого года на его посты обратили внимание следователи. 4 января в отношении Горелова завели уголовное дела за публикацию, размещенную весной 2018 года. В настоящее время текст удален.

«Там есть Гитлер и Сталин, говорящие из ада. Гитлер говорит, что он абсолютная посредственность, но при этом советская пропаганда своим культом победы создала ему имидж великого злодея. Сталин – что красноармейцы, поскольку шли по его указу, укрепили его же режим», — пояснил автор.

В рассказе также говорится о том, как советские солдаты изнасиловали немку.

Адвокат Горелова Мария Бонцлер заявила, что в России впервые автору литературного произведения предъявляется обвинение в реабилитации нацизма.

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