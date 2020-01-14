В Мельбурне из-за лесных пожаров загрязнение воздуха достигло опасного уровня
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В Мельбруне уровень загрязнения воздуха достиг опасной отметки из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает ABC.
Согласно имеющимся данным, из-за чрезвычайного уровня загрязнения воздуха в городе не работают открытые бассейны. Кроме того, были отменены квалификационные матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Также жителей города просят не покидать дома без особой нужды и не открывать окна.
Водителям напоминают, что нужно быть внимательными на дорогах из-за плохой видимости и не пользоваться кондиционером.
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