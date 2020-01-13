Адвокат заявил о беременности заказавшей нападение на жену депутата из Москвы
Адвокат директора частной школы «Русский Гарвард» Василисы Масловой рассказал о беременности своей клиентки. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Отмечается, что соответствующее заявление было сделано в зале суда.
Кроме того, приводится фотография Масловой, на которой видно, что у женщины на лице есть синяк, однако она не пояснила, откуда он.
Ранее сообщалось, что на жену московского депутата Михаил Хананашвили было совершено нападение с ножом, заказчиком которого является Маслова. Фигурантами дела также стали два ученика директора частной школы. По мнению Хананашвили, преступление было совершено из-за того, что Маслова питала к нему сильные чувства.
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