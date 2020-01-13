На жену московского депутата напали с целью любовной мести

Муниципальный депутат Москва Михаил Хананашвили рассказал, что на его жену напала директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова, питавшая к нему сильные чувства. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Хананашвили, раньше у него и Масловой были дружеские и деловые отношения. Два года назад депутат прервал связь с директором, когда понял, что «идет перегиб».

Он отметил, что в октябре 2018 года на его супругу также было совершено нападение. Но тогда он подумал, что это связано с его профессиональной деятельностью.

«А сейчас вот второе нападение. Там были перегибы во взаимоотношениях, периодически странные подарки. К сожалению, я верю в то, что это она», — сказал Хананашвили.

Он добавил, что фигурантами по делу проходят также два ученика Масловой.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подозреваемых в нападении на жену депутата Михаила Хананашвили.

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