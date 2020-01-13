Онколог рассказала, как определить наличие рака поджелудочной железы

Зачастую рак поджелудочной железы определяют на поздней стадии из-за того, что многие путают симптомы с болью в животе или в спине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хану Алгюль.

По словам специалиста пациенты часто болезненные ощущения приписывают проблемам с межпозвонковым диском, все из-за того, что поджелудочная железа расположена позади желудка.

Она также отметила, что пожелтение кожи и глазных яблок также могут сигнализировать о раке поджелудочной.

По словам Алгюль, на развитие данного вида рака влияют отсутствие физических упражнений, избыточный вес, потребление алкоголя и курение.

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