На Алтае местный житель застрелил двух приятелей и сжег их тела в машине

В Алтайском крае местный житель застрели двух своих приятелей, после чего посадил их тела в автомобиль и сжег. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Как отмечается, жители города Барнаул приехали в село Бобровка к знакомому на личном автомобиле.

Между мужчинами произошел конфликт, тогда подозреваемый и застрелил из огнестрельного оружия своих гостей. После произошедшего он положил их тела на заднее сиденье машины и вывез в поселок Затон, где и поджог транспортное средство.

По отношению к 35-летнему алтайцу возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство двух лиц». В настоящее время он задержан.