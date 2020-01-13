В Москве пассажиру такси пригрозили пистолетом, после его ограбили
В Москве пассажира такси заставили перевести деньги на чужую карту, угрожая ему пистолетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД Владимира Васенина.
По данным следствия, 21-летний юноша в центре Москвы сел в такси с двумя мужчинами. Во время поездки один из них вытащил травматический пистолет и стал угрожать пассажиру. В итоге его заставили при них открыть приложение и перевести деньги на указанную банковскую карту.
После выполненного платежа злоумышленники высадили юношу, остановившись на Марксистской улице.
Полицейским удалось задержать преступников. Ими оказались 28-летний и 37-летний приезжие.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело статье «Разбой».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
— В Москве таксист избил подростка