В Архангельской области двух девочек будут судить за убийство сверстницы

В Архангельской области двух девочек будут судить за убийство 17-летнего подростка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

Как отмечается, подозреваемые договорились в июне 2019 года совершить убийство.

29 июня девочки позвали 17-летнюю девушку в заранее выбранное место. Одна из злоумышленниц ударила жертву бутылкой по голове, а затем они задушили ее ремнем и пакетом.

Тело убитой было найдено 30 июня 2019 года около железнодорожных путей.

Подростки обвиняются по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».

Дело направлено в Соломбальский районный суд.