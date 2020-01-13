Экс-начальника уголовного розыска в Приморье приговорили к 1,5 годам колонии

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к 1,5 года колонии бывшего начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Андрей Миляев сообщал местному предпринимателю, занимающемуся вырубкой леса на территории Приморья, о запланированных правоохранительными органами проверках. За это бизнесмен с начала 2019 года передал Миляеву более 5 млн рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.

По данным Следственного комитета, во время обысков в квартире Миляев обнаружили 1 млн рублей. Суд признал его виновным по ч.1 ст 286 - «превышение должностных полномочий»

Миляева отправили в колонию-поселение на 1,5 года, также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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