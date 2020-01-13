Врачи рассказали, какие продукты могут защитить печень

Специалисты рассказали, какие продукты могут помочь защитить печень. Об этом сообщает «Медикфорум».

По словам экспертов,в меню стоит включить в первую очередь тыкву, так как она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов.

Тыквенные семечки также полезны за счет большого содержания цинка.

В списке также значится курага, которая обладает антиоксидантным действием, богата калием, магнием и клетчаткой. Сухофрукт также хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Отмечается, что восстановить печень также помогают жирные кислоты, омега-3 и оливковое масло. В нем содержится витамин Е, защищающий организм от воздействия свободных радикалов, с которыми и борется печень.

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