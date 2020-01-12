«Желтый» уровень опасности ввели в Москве из-за ветра и гололедицы

В Москве и Московской области был введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики предупредили, что в Москве и области вероятно усиление ветра и местами гололедица.

Период предупреждения действует с 12 января до 14 января.

«Погода потенциально опасна», — подчеркнули в Гидрометцентре.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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