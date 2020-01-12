Горбачев заявил, что не высказывался о вреде длинных каникул

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не делал заявлений о вреде длинных новогодних выходных в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко.

Горбачев сообщил, что не обсуждал новогодние праздники с журналистами и не призывал к их сокращению. Он подчеркнул, что вопрос о продолжительности выходных должны решать общество и Государственная дума.

Ранее портал Ura.Ru сообщал, что Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России и призвал отказаться от данной практики, так как на выходных «народ бездельничает».

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