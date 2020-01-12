Иран создал рабочую группу по консульской помощи семьям жертв крушения Boeing

Власти Ирана создали рабочую группу по оказанию консульской помощи родственникам погибших при крушении украинского Boeing в аэропорту, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.

Рабочая группа немедленно приступает к рассмотрению и решению консульских вопросов семей погибших, заявил Мусави. Он также выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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