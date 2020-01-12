Жители Сан-Франциско начали нанимать частных патрульных для борьбы с бездомными

В американском городе Сан-Франциско штата Калифорния сотрудники полиции перестали бороться с преступностью и большим количеством бездомных, поэтому жители города вынуждены нанимать частных патрульных для борьбы с данной проблемой. Об этом сообщили на Fox News.

По данным телеканала, подобную меру противодействия могут позволить себе только обеспеченные горожане, остальным же приходится мириться с отсутствием чистоты и безопасности на улицах.

Отмечается, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует попросить у законодателей штата $1,4 млрд для решения проблемы.