СК начал проверку после взрыва на заводе под Белгородом

Следственный отдел управления СК России по Белгородской области начал доследственную проверку после хлопка на ОАО «Новоборисовское ХПП», где пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, 11 января в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района произошел хлопок пылевоздушной смеси.

По данным «Интерфакс», было принято решение о переводе пострадавших в ожоговое отделение областной клинической больницы в Белгород. По словам источника, все пострадавшие находятся в шоковом состоянии с ожогами различной степени тяжести.

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