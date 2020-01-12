СК начал проверку после взрыва на заводе под Белгородом
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Следственный отдел управления СК России по Белгородской области начал доследственную проверку после хлопка на ОАО «Новоборисовское ХПП», где пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, 11 января в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района произошел хлопок пылевоздушной смеси.
По данным «Интерфакс», было принято решение о переводе пострадавших в ожоговое отделение областной клинической больницы в Белгород. По словам источника, все пострадавшие находятся в шоковом состоянии с ожогами различной степени тяжести.
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